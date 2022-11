Ciolacu vrea creșterea pensiilor cu 15%, dar nu pentru toată lumea Liderul PSD a declarat ca a fost stabilit plafonul de creștere a punctului de pensie cu 15%, dar susține ca nu este de acord ca majorarea sa se aplice la absolut toți pensionarii. ”Avem punctul nostru de vedere in ceea ce priveste marirea pensiilor. In acest moment s-a hotarat, impreuna cu ministrul de Finante, ca anvelopa de marire a pensiilor sa fie la 15 procente, dar asta nu inseamna ca noi vom accepta ca punctul de pensie sa se mareasca cu 15 procente, la fel la toata lumea”, a spus Ciolacu. El a precizat ca ”este total incorect, mai ales de perioada prin care trecem cu totii”. ”Cred ca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri ca social democratii au avut „o linie rosie” in privinta pretului la energie, iar acum au un punct de vedere ferm privind marirea pensiilor. El spune ca „PSD nu isi mai avea rostul la guvernare” daca nu se gasea o solutie legata de situatia din energie.…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat miercuri, la Teleorman, ca in acest moment s-a hotarat, impreuna cu ministrul de Finante, ca anvelopa de marire a pensiilor sa fie la 15 procente, dar asta nu inseamna ca social-democratii vom accepta ca punctul de pensie sa se mareasca cu 15 procente, la fel…

- ”Eu imi doresc in aceasta perioada, ne dorim cu totii o stabilitate politica. Nu poti sa construiesti nimic daca nu ai o stabilitate politica, mai ales intr-o perioada atat de complicata prin care nu trece numai Romania, ci intreaga Europa, in primul rand. Cred ca mai rau, economic, in acest moment,…

- Presedintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, a subliniat importanta „echitatii sociale” intr-o „perioada complicata”, mentionand ca in calitate de lider social democrat nu poate accepta ca o pensie de 1.800 de lei sa se mareasca cu 270 de lei, iar o pensie de 18.000 de lei sa creasca cu…

- Creșterea pensiilor este motiv de discuții aprinse intre partidele din coaliția de guvernare. Daca social democrații vor mai mult, liberalii merg pe o creștere ceva mai ponderata. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, spune ca procentul corect de creștere a pensiilor este de 15-16%. „Eu am abordat din punct…

- Creșterea pensiilor a fost motiv de disputa in Coaliție, in ultimele luni. PSD și PNL pare ca nu ajung deloc la un acord privind procentul cu care vor crește veniturile seniorilor Romaniei. Nicolae Ciuca a avansat un procent de creștere de 15%, ca propunere finala venita din partea liberalilor. Premierul…

- Coaliția cere ragaz o saptamana sa rezolve divergențele privind procentul de creștere a pensiilor sau eliminarea pensiilor speciale. Reglementarea pieței energiei completeaza lista problemelor care au invrajbit PSD și PNL in ultima luna.

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat joi seara, ca pensiile nu se pot majora diferentiat pentru ca este neconstitutional. Ministrul afirma ca pensiile se vor majora ”cel putin cu 10%”. Intrebat la Antena 3, cu cat ar trebui sa creasca pensiile, ministrul Muncii a spus: ”Eu nu am sa intru intr-o…