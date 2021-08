In continuarea reacțiilor care au aparut la nivel politic, dupa ce s-a aflat de episodul prin care a trecut actualul premier, in urma cu 20 de ani, dincolo de Ocean, liderul principalei formațiuni de opoziție a transmis un mesaj public menit sa ajunga in atenția liderului de la Cotroceni. Pe scurt, il vrea plecat pe […] The post Ciolacu vrea ca Iohannis sa ii ceara ”urgent” demisia premierului Cițu first appeared on Ziarul National .