Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a cerut, astazi, miniștrilor, in ședința de Guvern, sa prezinte propuneri de reorganizare astfel incat, in fiecare minister, sa existe o singura structura de emitere electronica a avizelor și autorizațiilor.

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat marți, la Craiova, ca ordonanța de urgența pregatita de Guvern pentru finalul anului și care taie cheltuielile „nu tocmai necesare” din primarii și administrația centrala este obligatorie pentru ca Romania sa nu piarda fonduri europene:- `Nu, nu le ingheț, cheltuielile…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, ca proiectul legii pensiilor speciale adoptat de Senat contine amendamente „corecte, legitime si de bun simt”, care nu ar mai trebui sa ridice probleme din punct de vedere al constitutionalitatii. Senatul a adoptat, miercuri, proiectul legii pensiilor speciale,…

- „Reprezentanții FMI au confirmat ca, dupa dezmațul bugetar din perioada pandemiei, efortul nostru de insanatoșire a finanțelor publice trebuie sa mearga in cele 3 direcții avute in vedere de guvern”, a transmis Ciolacu pe pagina sa de Facebook.Cu o gaura uriașa ramasa in bugetul de stat, se discuta…

- „Reprezentanții FMI au confirmat ca, dupa dezmațul bugetar din perioada pandemiei, efortul nostru de insanatoșire a finanțelor publice trebuie sa mearga in cele 3 direcții avute in vedere de guvern”, a transmis Ciolacu pe pagina sa de Facebook.Cu o gaura uriașa ramasa in bugetul de stat, se discuta…

- Un grup de funcționari publici din aparatul central al ANAF protesteaza vineri, intr-o scrisoare deschisa adresata ministrului Finanțelor, Marcel Boloș, fața de „corecțiile salariale” pregatite de Guvern și care ar diminua veniturile acestora cu 800 de lei net. In scrisoarea de protest, funcționarii…

- ​Premierul Marcel Ciolacu i-a cerut, joi, in debutul sedintei de Guvern, ministrului Sanatatii, Alexandru Rafila, sa gandeasca ”schimbari profunde” la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate.

- Premierul Marcel Ciolacu i-a cerut ministrului Sanatații, Alexandru Rafila, sa realizeze “schimbari profunde” la Casa Naționala de Asigurari de Sanatate, subliniind ca este nevoie “de o structura noua”. Premierul a facut acest anunț la inceputul ședinței de Guvern din data de 3 august 2023. “Domnule…