- Traian Basescu , alintat si Petrov, si-a dat iar cu parerea la Digi 24. Basescu a afirmat, in legatura cu alegerile prezidentiale, ca in afara de Marcel Ciolacu “care are un mastodont in spate” nu vede un alt candidat care poate intra in turul doi. Elena Lasconi este candidatul lui preferat despre care…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu se situeaza pe primul loc in intentiile de vot la alegerile prezidentiale, urmat de George Simion (AUR), Mircea Geoana (independent), Elena Lasconi (USR) si de Nicolae Ciuca (PNL), conform unui sondaj realizat de Sociopol, din care rezulta varianta unui tur ll al scrutinului…

- Actualul secretar general adjunct al NATO Mircea Geoana se situeaza pe primul loc in intentiile de vot pentru alegerile prezidentiale, cu o cota de 26,7%, fiind urmat de presedintele PSD, premierul Marcel Ciolacu - 17,8%, de liderul USR Elena Lasconi, de liderul SOS Romania Diana Sosoaca, liderul PNL…

- Un sondaj SOCIOPOL, realizat la comanda postului Romania TV, arata faptul ca Marcel Ciolacu conduce cursa pentru alegerile prezidențiale din aceasta toamna, iar pe locul 2 se claseaza liderul AUR, George Simion.Conform sondajului, Marcel Ciolacu are 31%, urmat de George Simion cu 17%. La aceste…

- Mai mult, liderul PSD spune ca Mircea Geoana trebuie sa demisioneze de la NATO pentru a intra in cursa pentru palatul Cotroceni. „Am un gust amar sa il aud pe Geoana vorbind in stilul asta apocaliptic despre Romania, incadrandu-se in șirul de virgine politice care brusc și-au dat seama ca au ieșit…

- Retrospectiva saptamanii Actiunile UiPath si-au pierdut aproape o treime din valoare, dupa ce compania de software a anuntat previziuni sub asteptari si revenirea ca CEO a lui Daniel Dines. Compania, care dezvolta software care automatizeaza sarcini si procese repetitive, a declarat ca CEO-ul Rob Enslin…

- Intrebat, vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta in Maramures daca PSD ii va propune lui Mircea Geoana sa intre in PSD avand in vedere ca cel mai recent sondaj - realizat de INSCOP la comanda News.ro - il da castigator in alegerile prezidentiale, Ciolacu a raspuns: „Parerea mea ca daca asa arata,…

- Premierul l-a atacat verbal pe Mircea Geoana. Marcel Ciolacu l-a facut ipocrit pe secretarul general adjunct al NATO . Ciolacu a fost intrebat, la Prima Tv, daca se asteapta sa candideze la presedintie Mircea Geoana. „Sunt ferm convins ca va candida domnul Geoana. Ce nu suport, nu suport ipocrizia si…