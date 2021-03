Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu a transmis ca PSD va vota impotriva desfiintarii Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor in Justitie (SIIJ), iar daca proiectul privind desfiintarea SIIJ va trece de Parlament, atunci social-democratii vor face demersuri sa atace la CCR actul normativ.

- Social-democratul Sorin Grindeanu, fost premier al Romaniei, a anunțat, astazi, ca social-democrații vor depune o moțiune simpla impotriva ministrului Economiei, Claudiu Nasui, care este acuzat ca blocheaza un program de 500 de milioane de euro pentru antreprenori. Potrivit lui Grindeanu, moțiunea ar…

- CHIȘINAU, 2 feb – Sputnik. Partidul Socialiștilor (PSRM) va propune in Parlament proiectul unei noi legi cu privire la funcționarea limbilor, dupa ce legea adoptata la sfarșitul anului trecut și intrata deja in vigoare a fost anulata ca urmare a deciziei Curții Constituționale din 21 ianuarie. ©…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat, duminica seara, ca parlamentarii social-democrati vor vota in Parlament fie un guvern minoritar PSD, cu premier Alexandru Rafila, fie un guvern de uniune nationala. "Ne vom duce cu propunerea de premier domnul doctor Alexandru Rafila si speram sa intram in…