- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, duminica dupa-amiaza, dupa negocierile cu PNL, ca echipele celor doua partide vor merge la președintele Klaus Iohannis cu doua variante de premier, fara sa dea insa mai multe detalii. Ciolacu a mai spus ca de la 1 ianuarie ”vor fi foarte multe majorari”,…

- Cat privește taxa de solidaritate pe lux, el a aratat ca PSD susține in continuare acest lucru, in ciuda opiniei exprimate in spațiul public de liberali, prin vocea premierului interimar Florin Cițu . "E o taxa pe activele de lux și veniturile de lux - noi o susținem in continuare. (...) Urmeaza sa…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, spune intr-un editorial publicat pe Digi24 ca social-democrații vor suprataxarea marilor averi pentru ca bogații cu vile cu piscina, iaht și limuzine nu simt taxele, in timp ce salariații cu venituri mici sufera cel mai mult de pe urma crizei. El ofera exemplul Germaniei,…

- Romania este la un pas de cele mai dure restricții! Certificatul verde va fi obligatoriu la locul de munca, indiferent de numarul de angajați din cladire, daca deputații vor aproba proiectul. Proiectul ajunge, astazi, azi in comisiile de la Camera Deputaților, apoi va fi votul final. Deși la Senat a…

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a declarat, vineri, la un eveniment al IMM-urilor, la care a fost prezent si liderul PNL Florin Citu, ca doreste sa ii asigure pe toti de buna sa credinta si a presedintelui PNL, aratand ca formula de guvernare PNL-PSD este ”singura solutie politica”, iar el isi asuma…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, joi, ca rabdarea romanilor incepe sa ia sfarșit, iar liderii politici trebuie sa ia decizii pentru a debloca criza politica, precizand ca nu exclude investirea unui guvern de tehnocrați condus de Nicolae Ciuca. „Fac apel la toți liderii politici cu reprezentare…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, considera ca intenția lui Liviu Dragnea, de a-și face un nou partid, vine din „frustrare”. „Ar fi al treilea președinte PSD care și-ar face partid ca și Mircea Geoana și-a facut un partid și Victor Ponta. Daca doi n-au reușit, incearca și al treilea, poate reușește.…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a anunțat ca PSD va vota moțiunea depusa de USR PLUS și AUR daca aceasta va ajunge la vot, in plen. „Daca moțiunea alianței USR AUR va ajunge la vot, in plen, atunci PSD...