- Premierul Marcel Ciolacu a declarat duminica, la Crevedia, ca in urmatoarea perioada vor fi dispuse controale la toate statiile de carburanti si GPL din tara, iar in cazul in care vor fi constatate neconformitati de natura a pune in pericol vieti omenesti, unitatile respective vor fi inchise.

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat ca, saptamana viitoare vor fi publicate in transparenta decizionala ordonantele de urgenta privind reducerea cheltuielilor bugetare. Seful Guvernului a adaugat ca primul proiect are in vedere oprirea „risipei banilor si cea de-a doua ordonanta este cea cu venituri…

- Autoritatile vor face controale la caminele de batrani dupa descoperirile socante din judetul Ilfov, unde zeci de varstnici erau cazati in conditii insalubre, exploatati prin munca si umiliti. Premierul Marcel Ciolacu a anuntat ca verificarile au fost dispuse deja: Am discutat deja cu doi ministri.…