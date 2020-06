Partidul Social Democrat va sesiza Curtea Constitutionala in privinta ''abuzului de putere'' pentru prelungirea starii de alerta, a anuntat, miercuri, liderul interimar al partidului, Marcel Ciolacu. "In privinta starii de alerta, aseara, la ora 21,30, cand am primit documentele catre publicare si adresa de inaintare catre Parlamentul Romaniei, am constatat cel mai mare abuz de putere care a avut loc in Romania, respectiv ocolirea Parlamentului in ceea ce priveste restrangerea de drepturi si libertati ale romanilor, lucru stipulat explicit in Constitutia Romaniei si in nenumarate…