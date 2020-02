Ciolacu: Vom respinge OUG privind alegerile anticipate și la Camera Deputaților. Vom veni cu un proiect propriu Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, ca social-democrații vor respinge ordonanța de urgența privind anticipatele și în Camera Deputaților, care este for decizional. Liderul interimar al PSD a mai spus ca va fi depus un proiect de lege asumat de partid care va reglementa prevederile legate de Diaspora.



&"Domnul Orban, în continuare este în campanie electorala, chiar daca este demis și minte. Mai mult. PSD, la fel cum a dovedit și când am facut sesiune extraordinara la solicitarea Președintelui României, am fost pro votul de trei zile pentru cei din Diaspora… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

