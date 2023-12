Stiri pe aceeasi tema

- ​Guvernul va gasi soluții pentru a imbunatați decizia privind plafonarea plaților cash și e posibil sa existe anumite excepții, spune la RFI vicepreședintele PSD Gabriel Zetea, informeaza Mediafax.El precizeaza ca masura "va ramane intr-o forma poate puțin modificata, puțin ajustata, pentru a mai…

- Deputatul PSD de Vrancea Laurențiu Marin a declarat ca Guvernul prelungește plafonarea prețurilor la alimentele esențiale pentru o perioada de trei luni de zile și au fost introduse inca 7 categorii de produse in lista alimentelor de baza. In plus, s-a limitat la 2% comisionul la decontarea de catre…

- VIDEO Plafonarea prețurilor la alimente, prelungita cu trei luni. Pe lista intra cozonacul, uleiul, carnea tocata și alte alimente Plafonarea prețurilor la alimente, prelungita cu trei luni. Guvernul va prelungi, vineri, limitarea adaosului comercial pentru alimente de baza cu trei luni. De asemenea,…

- Guvernul Romaniei a aprobat OUG prin care sa stopeze creșterea prețului la 14 alimente de baza, insa se pare ca actorii implicați nu se conformeaza. Astfel, s-au dat amenzi de 4 milioane de lei in magazinele care nu respecta plafonarea prețurilor la alimentele de baza. Anunțul de ultim moment al ministrului…

- Fostul presedinte al Curtii Constitutionale, Augustin Zegrean, afirma, ieri, ca legea pentru care premierul Marcel Ciolacu si-a asumat raspunderea in Parlament „are mici sanse sa mearga mai departe in forma aceasta”, potrivit Digi 24. Zegrean afirma ca „sunt lucruri care nu trebuiau scrise in aceasta…

- Guvernul si-a propus sa definitiveze Legea privind reducerea cheltuielilor bugetare si combaterea evaziunii fiscale pentru care premierul Marcel Ciolacu isi va asuma raspunderea in Parlament. De asemenea, vor fi finalizate si Ordonantele de Urgenta care vor sustine aplicarea acestui act normativ. Documentele…

- Ministrul Agriculturii Florin Barbu susține ca Ordonanța privind stoparea creșterii prețurilor pentru alimentele de baza va fi prelungita și ca se va discuta și despre extinderea listei cu produse alimentare cu adaos comercial limitat.„Prețurile alimentelor de baza se mențin scazute in supermarketuri,…

- Guvernul va extinde limitarea adaosului comercial la alimentele de baza și ia de asemenea in calcul adaugarea de noi produse, conform unor surse guvernamentale. Citește și: Dupa audierea la DNA Pitești, șefa DGASPC Argeș a plecat acasa Anterior, premierul Marcel Ciolacu a anuntat ca va prelungi plafonarea…