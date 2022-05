Stiri pe aceeasi tema

- Legea offshore a fost votata, miercuri, de plenul Camerei Deputatilor, cu 248 de voturi pentru si 34 contra, in calitate de for decizional, astfel ca legea merge la promulgare la presedintele Klaus Iohannis. Sedinta de vot final a fost condusa de presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu. In…

- Social-democrații incep alegerile interne in toate unitatile administrativ teritoriale si localitatile in care partea de administratie locala este a PSD. Marcel Ciolacu a anunțat, marți, ca in cel mult o luna de zile, Consiliului Politic National al PSD va stabili calendarul exact. PSD va intra in febra…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marți, dupa o ședința largita a PSD, ca in cel mult o luna de zile se vor declanșa alegerile interne „de jos in sus” in organizațiile in care social-democrații au caștigat alegerile locale, ulterior urmand sa aiba loc alegeri și in restul județelor. PSD a caștigat…

- Marcel Ciolacu, liderul social-democratilor, a anuntat ca in maximum o luna de zile va mai fi o sedinta a Consiliului Politic National al PSD pentru a declansa alegeri interne in toate unitatile administrativ teritoriale si localitatile in care partea de administratie locala a fost castigata de social-democrati.

- Potrivit documentului prezentat de Realitatea PLUS, militarii romani pot fi trimiși in misiuni externe.Parlamentul urmeaza sa ia act de scrisoarea trimisa de președintele Klaus Iohannis, in care acesta informeaza ca a aprobat continuarea misiunilor și operațiilor forțelor Armatei Romane și ale Ministerului…

- Colegiului Județean al PMP Suceava intrunit in ședința a stabilit data alegerilor pentru conducerile organizațiilor interne: Liga Aleșilor Locali, Organizația de Tineret, Organizația de Seniori. ”A avut loc ședința Colegiului Județean al PMP Suceava, la care au participat președinții organizațiilor…

- In cele doua tabere mobile de asistența umanitara instalate pe stadionul din Siret sunt cazați 192 de cetațeni ucraineni. Anunțul a fost facut astazi, la Siret, de ministrul de Interne, Lucian Bode, dupa o vizita efectuata la fața locului, alaturi de comisarul european Ylva Johansson, responsabil pentru…

- Comunicatul nu mentioneaza identitatea participantilor la aceste discutii care vor avea loc in ziua in care Adunarea Generala a ONU va incepe dezbaterea unei rezolutii de condamnare a invadarii Ucrainei de catre Rusia. Și la nivelul Romaniei are lor o ședința de urgența in privința conflictului din…