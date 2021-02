PSD va lucra impreuna cu sindicalistii din Politie pentru ca legile care vizeaza sistemul de aparare si ordine publica sa fie respectate de actuala guvernare, a declarat, miercuri, presedintele partidului, Marcel Ciolacu. "Am vazut ca Iohannis si Citu nu au timp sa ii asculte pe politistii care isi cer in strada drepturile. O facem noi la PSD! S-a ajuns prea departe! Scenele de astazi in care jandarmii se cearta cu politistii la proteste sunt scandaloase si inimaginabile intr-un stat normal. Trebuie pusa ordine in lucruri. Vom lucra impreuna cu sindicalistii din Politie pentru ca legile care vizeaza…