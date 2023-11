Stiri pe aceeasi tema

- "O sa se faca rectificare inainte de a veni cu bugetul. Vom inchide anul cu o rectificare. Unde este apocalipsa? Eu mi-as fi dorit foarte mult sa fiu Harry Potter si sa am bagheta si sa modific totul intr-o noapte. Tot ce am facut in patru luni de zile am facut ce este mai bine pentru Romania. Nu neaparat…

- "O sa se faca rectificare inainte de a veni cu bugetul. Vom inchide anul cu o rectificare. Unde este apocalipsa? Eu mi-as fi dorit foarte mult sa fiu Harry Potter si sa am bagheta si sa modific totul intr-o noapte. Tot ce am facut in patru luni de zile am facut ce este mai bine pentru Romania. Nu neaparat…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, joi, ca Guvernul va inchide anul acesta cu o rectificare bugetara. „O sa se faca rectificare inainte de a veni cu bugetul. Vom inchide anul cu o rectificare. Unde este apocalipsa? Eu mi-as fi dorit foarte mult sa fiu Harry Potter si sa am bagheta si sa modific totul…

- Marcel Ciolacu vorbește despre discuția sa cu reprezentanții FMI. Premierul s-a aratat convins ca țara noastra va avea a doua creștere economica din Europa. Am creat cadrul general pentru a incepe aceste reforme, iar Fondul, spune Ciolacu, s-a aratat bucuros ca a pornit prin aceste masuri. „Sa nu…

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu, presedintele PSD, a declarat la sfarșitul saptamanii trecute, in judetul Hunedoara, ca oamenii de rand nu vor pierde venituri prin masurile fiscal bugetare prevazute in proiectul de lege pentru care guvernul si-a angajat raspunderea si considera ca pachetul referitor la…

- „Romania nu iși mai permite facilitați și privilegii de 75 de miliarde de lei, plus o evaziune fiscala de 150 de miliarde de lei pe an”, a argumentat premierul Marcel Ciolacu in ședința de guvern de luni in care a prezentat varianta finala a proiectului de lege privind masuri fiscale care va fi adoptat…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat intr-un interviu acordat publicației austriece Der Standard, ca Romania va da in judecata Austria la Curtea Europeana de Justiție și va cere despagubiri, daca guvernul de la Viena se va opune din nou aderarii Romaniei la Schengen.