Stiri pe aceeasi tema

- PSD il propune pentru funcția de premier pe Alexandru Rafila, anunța oficial președintele social-democraților, Marcel Ciolacu. Acesta susține ca președintele Klaus Iohannis, PNL și USR trebuie sa accepte ca au pierdut alegerile. Ciolacu a spus ca ședința Consiliului Politic Național a stabilit joi ca…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi seara ca va merge luni la consultarile cu președintele Klaus Iohannis pentru formarea noului guvern cu propunerea Alexandru Rafila premier și gulvern de uniune naționala. El a spus ca va merge singur la Cotroceni, pentru ca Rafila este în continuare…

- Marcel Ciolacu a precizat, la Digi24, ca el nu se afla printre propunerile de priemer ale partidului. BEC: Rezultate dupa numararea a peste 27% din voturi: PSD-30%, PNL-24%, USR-PLUS-12% „Avem patru nume pentru funcția de premier: domnul Grindeanu, domnul Tudose, domnul Dancu și domnul Rafila. Urmeaza…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a explicat ca una dintre propunerile de premier pe care social-democrații o vor prezenta la Cotroceni este profesorul Alexandru Rafila. Citește și: Nervozitate la sediul PNL - De ce se tem liberalii dupa ce au vazut ultimele date (surse) ”Sunt vreo…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca președintele Klaus Iohannis iși face planurile greșit pentru ca va avea surprize mari la votul din 6 decembrie. Ciolacu arata faptul ca PSD va merge la Cotroceni cu o propunere de premier și se va aștepta sa primeasca desemnarea, daca vor avea cele mai…

- "In afara de acesta criza sanitara mondiala, cu accente din ce in ce mai drastice si mai dezastruoase in ceea ce priveste Romania, si parca nu era suficient acest ghinion, avem ghinionul sa avem cel mai corupt si incompentent Guvern postdecembrist. Va fi o perioada complicata", a declarat Marcel…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu face apel la președintele Romaniei, Klaus Iohannis, sa asculte parerea specialiștilor, susținand ca Romania nu este pregatita ca peste doua saptamani sa intre in campanie electorala. Ciolacu il indeamna pe Iohannis sa țina cont de parerea Alexandru Rafila si Adrian Streinu-Cercel,…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a reactionat dupa anunturile facute de la Cotroceni de Klaus Iohannis, pe tema pandemiei. Ciolacu spune ca guvernul si presedintele nu se gandesc decat la alegerile parlamentare si lasa lupta cu pandemia doar in baza norocului. „In sfarșit, președintele Iohannis ne-a…