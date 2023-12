Stiri pe aceeasi tema

- Casa Naționala de Asigurari de Sanatate a anunțat ca a distribuit in teritoriu fondurile necesare plații furnizorilor de servicii medicale. Au fost transmise in teritoriu filele de buget care asigura decontarea obligațiilor de plata inregistrate la finele lunii noiembrie 2023 pentru toate domeniile…

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) anunta ca reia plațile catre medicii de familie. Miercuri, CNAS a transmis in teritoriu fondurile necesare pentru plata furnizorilor de servicii medicale. Filele de buget asigura decontarea proportionala cu creditele bugetare acordate prin Hotarare de Guvern…

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) a anuntat ca a transmis caselor din teritoriu fondurile necesare platii furnizorilor de servicii medicale. Potrivit unui comunicat al CNAS, preluat de Agerpres, casele din teritoriu au primit filele de buget care asigura decontarea obligatiilor de plata…

- Ministerul Educației va primi in 2024 un buget cu 61% (21,8 miliarde lei) mai mare decat execuția bugetara din 2023, iar Transporturile primesc un buget total de 30 de miliarde lei (cu 27% mai mare), arata datele din bugetul pe anul 2024 obținute de Economedia. Creditele bugetare pe Ordonatorii Principali…

- Protestul salariatilor din Casele Judetene de Pensii se suspenda, dupa ce sindicalistii au convenit cu premierul si ministrii Muncii si Finantelor alinierea salariilor la cele ale angajatilor din Casa Nationala de Pensii.

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat luni, la Summit-ul Autoritatilor Publice Locale din Romania, ca ministrul Finantelor, Marcel Bolos a reusit sa devina un fel de papusa voodoo pe care toata lumea, in fiecare zi, trebuia sa o intepe. „Nu stiu daca este Marcel Bolos astazi in sala, dar ma bucur mult…

- ”Cand domnul Citu a sarit deficitul de la 2,7 la suta la 9,2 nu am vazut pe nimeni ca a luat vreo sticla de benzina sa isi dea foc in vreo piata sau la vreo televiziune, ca a distrus aceasta tara, facand un deficit mai mare cu 100 miliarde de lei. Mai mult, nu am vazut pe nimeni ca si-a dat foc cand…

- Atacarea la CCR a proiectului cu masuri fiscale asumat de Guvern in Parlament este un „atac” ipocrit, din cauza caruia Romania pierde 1 miliard de lei, spune premierul Marcel Ciolacu. Ciolacu a fost intrebat, sambata, daca are probleme similare cu ministrul Finanțelor, care spunea ca nu doarme noaptea…