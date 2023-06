Stiri pe aceeasi tema

- Noul premier Marce Ciolacu a oferit un amplu interviu publicației Euractiv , in care a vorbit inclusiv despre obiectivul Romaniei de a adera la spațiul Schengen. Ciolacu a spus ca Romania a invațat din greșelile trecutului, iar miniștri care au fost implicați in acest dosar nu se mai regasesc in noul…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat ca va cere noului ministru de Interne si noului ministru de Externe sa prezinte un plan in vederea aderarii la Schengen, precizand ca Romania a avut o sansa anul trecut, insa cei care erau atunci responsabili au ratat aceasta ocazie.

- Catalin Predoiu, ministrul de Interne avizat astazi in Parlament, susține ca ar fi hazardat sa ofere un pronostic privind data la care Romania va intra in spațiul Schengen. Oficialul este de parere ca este necesara o acțiune complexa, precizand ca „porțile ferecate se inchid din interior”.

- Presedintele Klaus Iohannis i-a transmis, miercuri, omologului german, Frank-Walter Steinmeier, aprecierea pentru sustinerea ferma a Germaniei in subiectul aderarii Romaniei la Schengen si si-a exprimat speranta ca prin demersurile de sustinere a efortului european comun de consolidare a securitatii…

- Austria isi va mentine veto-ul fata de aderarea Bulgariei si Romaniei la spatiul Schengen pana cand va observa o "scadere sustinuta" a numarului solicitantilor de azil, a declarat ministrul austriac de externe Alexander Schallenberg intr-un interviu preluat joi de Politico."Ceea ce este important…

- Ministrul austriac de Interne, Gerhard Karner, a spus miercuri, intr-o declarație de presa comuna cu ministrul Lucian Bode, ca Romania a facut progrese, dar mai e ”cale lunga” pana la obiectivul aderarii la Schengen. El a apreciat eforturile Romaniei de securizare a granițelor UE, dar a subliniat ca,…

- Șeful statului a subliniat ca in ceea ce privește aderarea la Schengen toata lumea trebuie sa fie implicata, incepand de la președinte, premier, ministru de Interne și ministru de Externe. Totodata, președintele a afirmat ca ar fi nerealista fixarea unui termen pentru aderarea la zona Euro.