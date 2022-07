Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, luni, ca in PSD inca nu sunt discutii despre prezidentiale, dar alegerea candidatului va avea loc in urma consultarii tuturor alesilor locali si ca el, personal, ar vrea sa intre in cursa interna inclusiv persoane din afara formatiunii.

- Premierul Nicolae Ciuca, presedinte al PNL, a avut, marti, o discutie cu presedintele partidului de guvernamant din Cipru, Averof Neofytou, in marja Congresului PPE de la Rotterdam. Seful Executivului spune ca apreciaza foarte mult cooperarea dintre tari si i-a urat succes la alegerile prezidentiale…

- Fostul lider PSD, Mircea Geoana, aflat in prezent pe funcția de secretar general adjunct NATO, a inceput deja intr-un mod inedit campania electorala pentru alegerile prezidențiale din 2024. Mircea Geoana crede deja ca este cel mai potrivit sa fie președintele Romaniei, fapt pentru care a și inceput…