Ciolacu: Va fi vot pe moţiune; pe această moţiune sau pe o moţiune în sesiunea ordinară Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni ca Guvernul nu va putea evita un vot pentru o motiune de cenzura din partea PSD, fie ca se va vota actuala motiune, fie ca va fi vorba de una depusa in sesiunea ordinara.



"Suntem in opozitie, am introdus o motiune de cenzura. Cu adevarat, pentru prima data in Romania a fost introdusa in sesiune extraordinara. Nu consider ca este un esec, deoarece in acest moment nu avem un vot. Nu ne asteptam ca parcursul pana la votul pe motiune sa fie atat de lung. (...) Stim si noi si domnul Orban ca daca aceasta motiune ajunge la vot, trece. (...)… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a vorbit, luni seara, la Romania TV, despre ratarea moțiunii de cenzura din Parlament."A fost o strategie de a nu se crea cvorum. A fost un joc democrativ, va fi programata pentru vot. In acest moment, 5 parlamentari PSD nu au participat pentru crearea…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a facut declarații luni, dupa ce PSD a depus, in parlament, moțiunea de cenzura și a ratat ocazia de a lansa un atac la președintele Klaus Iohannis."Noi ne-am facut datoria, am depus moțiunea de cenzura. urmeaza, la ora 19, conform regulamentului,…

- "Guvernul PNL a scapat total situatia de sub control. Datele ultimelor saptamani arata ca au esuat in gestionarea pandemiei. Numarul cazurilor confirmate a crescut intr-un ritm alarmant. Au esuat in relansarea economiei, planul de relansare economica a ramas tot la stadiul de proiect, nimic concret.…

- Nu exista "niciun motiv" pentru depunerea unei motiuni de cenzura împotriva Guvernului, deoarece acesta "si-a facut datoria cu vârf si îndesat", iar un asemenea demers ar arata "iresponsabilitatea" PSD, a declatrat sâmbata premierul Ludovic Orban.…

- Marcel Ciolacu atrage atenția guvernanților și spune ca daca vor fi abuzuri in ceea ce privește aplicarea Legii Carantinarii, Opoziția va de pune de urgența moțiune de cenzura. Liderul PSD susține de asemenea ca liberalii sunt incompetenți și au lasat, din nou, Romania fara cadru legislativ.

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a avertizat, astazi, Guvernul ca daca nu marește alocațiile copiilor, social-democrații vor depune moțiune de cenzura la 1 august, indiferent daca Romania va fi sau nu in stare de urgența.

- "Raportul a constatat ca anul trecut, sub fostul Guvern, eforturile de combatere a traficului de persoane s-au diminuat, numarul de urmariri penale si condamnari pentru trafic de persoane a scazut, iar ingrijirea victimelor a fost deficitara", a declarat Adrian Zuckerman vineri, la o zi dupa publicarea…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri ca, in doar cateva luni, guvernul PNL "a intors Romania cu doi ani si jumatate in urma", iar rata somajului a crescut pana la 4,8%, conform datelor publicate de INS. "Guvernul PNL - niste petarde economice ! Catastrofe! In doar cateva…