Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu a declarat, marti, la Realitatea Plus, ca va candida pentru sefia PSD. El a precizat ca inscrierile pentru functia de conducere a partidului se fac pana vineri si a spus ca si-ar dori-o pe Gabriela Firea "in echipa" sa. "Mi-ar placea sa am pe doamna Firea in echipa de la partid…

- Marcel Ciolacu, in prezent presedinte interimar al PSD, afirma ca va candida la functia de presedinte al partidului la Congres si spune ca si-ar dori sa aiba contracandidati. Ciolacu mai spune ca este „posibil” ca functia de presedinte executiv al PSD sa fie desfiintata si sustine ca ii vrea in echipa…

- Presedintele social-democratilor, Marcel Ciolacu, a declarat vineri, la Zalau, referitor la decretele de numire a sefilor de parchete, semnate de Klaus Iohannis, ca asteapta in continuare "Romania normala", facand aluzie la sloganul presedintelui din campania electorala. "Este atributul…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, luni, dupa sedinta Comitetului Executiv, ca va decide, in 19 februarie, daca va candida sau nu Congres. Ciolacu a lansat sageti si catre Sorin Grindeanu, precizand ca nu poti pretinde scaunul de presedinte doar pentru ca vremelnic ai ocupat…

- Marcel Ciolacu a declarat, vineri, ca Titus Corlațean este propunerea Comitetului Executiv pentru președinția interimara a Senatului, dar decizia aparține grupului social-democrat de la Senat, relateaza Mediafax. Președintele interimar al PSD a mai spus ca Teodor Meleșcanu și-a exprimat dorința de a…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, miercuri, la Antena 3, ca iși dorește ca Sorin Grindeanu sa revina in partid, adaugand ca vrea sa faca echipa cu șeful ANCOM la conducerea social-democraților.„Grindeanu a participat la Olt, la Timiș, acolo unde și-a inceput cariera…

- Curtea Constitutionala a Romaniei s-ar putea pronunta joi pe sesizarea depusa de USR privind numirea lui Marian Neacsu in functia de vicepresedinte al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei. Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a explicat ca Marian Neacșu și Sorin Grindeanu…

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, a demisionat din functie, in locul sau fiind numit presedinte interimar Marcel Ciolacu. La conferința de presa de la finalul CEX-ului, Viorica Dancila a aparut cu lacrimi in ochi. A recunoscut ca decizia de a demisiona a fost luata la indemnul colegilor.”Fiecare…