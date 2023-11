Stiri pe aceeasi tema

- ”Vreau sa lamurim din start orice speculatie despre intentia ascunsa a statului legata de Pilonul 2 de pensii. Nu exista asa ceva! Acum doua luni, eram cu totii acuzati ca-l nationalizam, acum ca-l vom supraimpozita. Nu are nimeni vreun asemenea plan. Mai mult, vreau sa ii rog pe domnii de la USR sa…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat luni, la Summit-ul Autoritatilor Publice Locale din Romania, ca ministrul Finantelor, Marcel Bolos a reusit sa devina un fel de papusa voodoo pe care toata lumea, in fiecare zi, trebuia sa o intepe. „Nu stiu daca este Marcel Bolos astazi in sala, dar ma bucur mult…

- Milioane de romani vor ramane, anul viitor, fara ajutorul de la stat. Premierul Marcel Ciolacu a anuntat motivul pentru care se va intampla acest lucru. In 2023, majoritatea pensionarilor din Romania a fost vizata de un sprijin important din partea statului. Alaturi de majorarea punctului de pensie…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, marți, ca ordonanța de urgența pregatita de Guvern pentru finalul anului și care taie cheltuielile „nu tocmai necesare” din primarii și administrația centrala este obligatorie pentru ca Romania sa nu piarda fonduri europene. Premierul Marcel Ciolacu a fost intrebat,…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat, vineri, ca Romania nu va mai achizitiona vaccinuri in cantitate foarte mare pentru care nu exista interes la nivelul populatiei. Multe dintre materialele cumparate in pandemie sunt și acum in depozite. “Am reusit sa vindem 7,5 milioane de doze de vaccin…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat, vineri, ca Romania nu va mai achizitiona vaccinuri in cantitate foarte mare pentru care nu exista interes la nivelul populatiei. Multe dintre materialele cumparate in pandemie sunt și acum in depozite. “Am reusit sa vindem 7,5 milioane de doze de vaccin…

- Premierul Marcel Ciolacu anunța o schimbare radicala a legislației privind asistența sociala. Intreg sistemul va fi reformat din temelii și vor fi introduse inclusiv sancțiuni penale. Marcel Ciolacu a declarat vineri, la inceputul sedintei de Guvern, ca pe ordinea de zi se afla in dezbatere Legea pentru…

- Profesorii amenința cu o noua greva generala la inceput de an școlar. Luni, la ora 16.00 sunt așteptate la Guvern sindicatele din Educație, dupa ce au amenințat ca vor declanșa din nou o greva la inceputul anului școlar, daca noua lege a salarizarii nu va fi gata. Principalul motiv de nemulțumire al…