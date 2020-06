Ciolacu: Trendul PSD în ultimele şase luni este crescător; din sondajele noastre este la 29% Trendul PSD in ultimele sase luni este crescator, iar in sondajele interne a ajuns la 29%, in timp ce trendul PNL este descrescator, a declarat vineri presedintele interimar al social-democratilor, Marcel Ciolacu. "Exista mai multe sondaje. Trendul PSD in ultimele sase luni este crescator, din sondajele noastre este la 29%, iar trendul PNL este total descrescator, se afla acum intre 33 si 35%" a spus Ciolacu la DC News, intrebat la ce procente se situeaza PSD in sondajele interne. Ciolacu a mai mentionat ca PSD trebuie sa aiba o conducere plina inainte de alegeri, iar un congres va fi organizat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul interimar PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri la DcNews ca din sondajele comandate de partid reiese ca PSD crește și PNL scade.„Evolutia PSD in ultimele sase luni este crescatoare. Din sondajele noastre avem 29 la suta. Trendul PNL e total descrescator, intre 33 si 35 la suta”,…

- Numarul de cazuri confirmate pozitiv de infectare cu noul coronavirus, raportat la numarul de teste efectuate, continua sa scada. In ultimele 24 de ore au fost efectuate 12.437 teste, fiind constatate 197 noi imbolnaviri. Pana astazi, 28 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 18.791 de cazuri…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a leșinat in timpul unei conferințe de presa. Cei de la PSD arata ca acesta a avut o criza de lipotimie, dar și-a revenit la scurt timp.Citește și: Ministerul de Interne: In ce condiții vom putea calatori in afara localitații, dupa 15 mai…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a leșinat in cadrul unei conferințe de presa. El s-a pus rapid pe picioare și a plecat catre Spitalul Militar, asta pentru ca este și președinte al Camerei Deputaților.Citește și: Ministerul de Interne: In ce condiții vom putea calatori in afara localitații,…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Super interesant. Și in același timp spectaculos. Intr-o perioada in care PSD era mai anesteziat decat oricand, președintele Klaus Iohannis a decis sa-i ofere lui Marcel Ciolacu o gura de oxigen. Și a facut acest lucru intr-un mod aproape ostentativ. Ca sa se știe. Acuzațiile…

- Liderul interimar PSD Marcel Ciolacu a declarat vineri la DcNews ca vrea sa-i spuna ministrul de Interne, Marcel Vela, daca este adevarat ca pe aeroportul din Cluj-Napoca, unde s-au inghesuit joi aproape 2.000 de muncitori sezonieri romani asteptati in Germania, au fost si suceveni aflati intr-un…

- Liderul PSD spune ca „are o reținere” , motiv pentru care el „ar fi fost mai drastic”, avand in vedere și ce se intampla in Italia.„E un ordin militar care o sa apara in MO. Am o reținere in ceea ce privește circulația. Cred ca a contat și decizia politica, nu numai a specialiștilor. Este o diferența…

- Este ora 13 și președintele Klaus Iohannis inca nu a ieșit publica sa anunțe ce anume inseamna starea de urgența și care din masurile prevazute in lege vor fi aplicate.Citește și: FOTO Diagnosticata cu coronavirus, fiica primarului Devei și-a facut SELFIE din izoleta "Cred ca se vor…