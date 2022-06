Ciolacu: „Trebuie plafonat prețul la pompă”. Mesajul transmis ministrului Energiei Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca ar trebui plafonat prețul carburanților și-i cere o soluție ministrului Energiei, in acest sens. In caz contrar, social-democrații susțin ca vor prezenta soluțiile proprii. „Parerea mea este ca trebuie plafonat prețul, cu o marja de profit”, a spus Ciolacu, luni, precizand ca acesta ar fi principiul, restul fiind „treaba specialiștilor”. „Aștept ministrul Energiei sa vina sa ne spuna cum rezolva aceasta problema, daca nu, oricum o sa venim și noi cu propunerile noastre”, a adaugat seful PSD. In opinia lui Ciolacu, in prezent se poate pune problema unui… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

