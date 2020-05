Ciolacu: Trebuie făcut cât mai repede un congres PSD, după terminarea stării de alertă Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni ca un congres al partidului trebuie organizat cat mai repede, imediat dupa terminarea starii de alerta si a spus ca va candida pentru functia de presedinte al formatiunii.



"Marea majoritate a colegilor au sustinut ca trebuie organizat un congres, pentru a avea o conducere clar aleasa, care isi va asuma acest ciclu electoral, atat locale, cat si parlamentare, fiindca in politica nu exista altfel de joc. Repet, eu fiind pus in aceasta situatie pentru prima oara, un presedinte al partidului are un termen atat de scurt pana… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

