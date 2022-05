Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu sustine renegocierea Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR), atat in ceea ce priveste agricultura, cand si in privinta procentului din PIB alocat sistemului public de pensii. El argumenteaza ca Romania nu poate investi miliarde din fonduri europene in piste de biciclete…

- Intrebat duminica, la Prima Tv, despre relatiile dintre statul roman si companiile multinationale, liderul social-democrat afirma ca isi doreste un „gentleman agreement” cu acestea si „o discutie institutionala”. „Sa fie o discutie institutionala si sa gasim calea de mijloc. Multinationalele normal…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, da asigurari ca pensiile se vor majora, de la 1 ianuarie anul viitor „cel putin” cu rata inflatiei. Ciolacu admite ca „mai e mult ” pana cand cresterea economica inregistrata de Romania va fi resimtita si la nivelul populatiei, potrivit news.ro. Intrebat in emisiunea…

- “Am depus astazi juramantul de investitura ca membru al Guvernul Romaniei pentru portofoliul de ministru al investitiilor si proiectelor europene, functie pe care am detinut-o si in noiembrie 2019 – decembrie 2020. Dedic acest mandat beneficiarilor finantarilor europene si implementarii proiectelor…

- Ministrul Economiei despre obiectivele din PNRR Foto: gov.ro România și-a îndeplinit toate obiectivele din Planul National de Redresare și Reziliența pe care și le-a asumat împreuna cu Comisia Europeana - spune ministrul economiei. Florin Spataru a…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a declarat, marti, ca Romania nu este intr-un colaps economic. Liderul PSD a explicat ca exista inflatie, insa tara noastra nu are o problema in acest moment cu somajul si a subliniat ca vom inregistra in acest an o crestere economica aproape dubla fata…

- Comisarul european a adaugat ca stabilirea unui nou plafon ar putea avea loc dupa finalizarea analizei realizate de Banca Mondiala, in baza contractului de asistenta tehnica pentru implementarea reformei cu sistemul public de pensii din Romania, arata un comunicat de presa al PSD. In intalnirea cu…

- Budai a fost intrebat, miercuri, dupa sedinta de Guvern, in ce stadiu este “renegocierea” PNRR privind procentul din PIB alocat pensiilor. “Nu renunt niciodata, doar daca nu mai sunt ministru, si nici atunci n-o sa renunt, pentru ca sunt parlamentar. Sa fim foarte clari: putem sa-i spunem cum vrem sa-i…