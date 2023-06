Stiri pe aceeasi tema

- ”Cu tot respectul pe care il port unui coleg, vorbim de cumulul pensiei cu salariul. Mi-as dori sa respectam cu totii, in primul rand, Constitutia Romaniei. V-ati referit si ati facut o trimitere intre demnitari si alesi. Nici eu, nici dvs. si nimeni din aceasta sala nu are dreptul de a lua unui om…

- ”Cu tot respectul pe care il port unui coleg, vorbim de cumulul pensiei cu salariul. Mi-as dori sa respectam cu totii, in primul rand, Constitutia Romaniei. V-ati referit si ati facut o trimitere intre demnitari si alesi. Nici eu, nici dvs. si nimeni din aceasta sala nu are dreptul de a lua unui om…

- Premierul Marcel Ciolacu susține ca Nicolae Ciuca are dreptul de a primi și pensie, și salariu, pentru ca a fost șeful Armatei Romane, iar acum este senator - un demnitar ales de catre poporul roman.„Cu tot respectul, vorbim despre cumulul pensie-salariu. Vreau ca toți sa respectam Constituția Romaniei.…

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu l-a susținut, miercuri, pe fostul premier Nicolae Ciuca, chiar de la tribuna Camerei Deputaților, unde a fost președinte pana la nominalizarea sa ca prim-ministru. Ciolacu a declarat ca este normal ca un fost șef al Armatei Romane, cum este Ciuca, sa ia și pensie speciala…

- Premierul Marcel Ciolacu a ținut sa-i ia apararea lui Nicolae Ciuca, dupa ce acesta a fost acuzat ca el incaseaza și pensie speciala, dar și salariu de catre Catalin Drula, liderul USR. Ciolacu a spus ca este normal ca un om ca Nicolae Ciuca sa incaseze și pensie, dar și salariu pentru ca a fost șeful…

- Legea spațiilor verzi urmeaza sa intre, miercuri, la votul final in plenul Parlamentului, dupa ce proiectul a fost discutat, marți, in Comisia de mediu a Camerei Deputaților. Amendamentele adoptate au starnit o serie de reacții critice. Astfel, primarul Capitalei, Nicușor Dan, susține ca legea adoptata…

- Camera Deputatilor si Senatul au adoptat,marti, un proiect de lege care aduce modificari Regulamentului activitatilor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului, in sensul in care inaspreste normele referitoare la disciplina parlamentara. Proiectul vine in contextul scandalului provocat de Diana Șoșoaca…

- „In esenta, Curtea a constatat ca legea supusa controlului de constitutionalitate a fost adoptata cu respectarea principiului bicameralismului, consacrat de art. 61 alin. (2) si art. 75 alin. (1) din Constitutie, neexistand diferente majore de continut si o configuratie semnificativ diferita intre cele…