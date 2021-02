Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat, luni, ca premierul Florin Citu ''se foloseste de mortii de la 'Matei Bals'" pentru a argumenta austeritatea. "Citule, le-ai aratat romanilor cat de neom poti sa fii, mintind o tara intreaga aflata in stare de soc in ziua tragediei de la Bals ca in spitale se cheltuie 95% din bani pe salarii si sporuri! Te-ai folosit, meschin si calculat, de impactul mediatic al dramei pentru a emite o ticalosie patentata de Basescu, acum un deceniu: sa asmuti categorii de romani impotriva altora", a scris Ciolacu, pe Facebook. Potrivit acestuia, "adevarul…