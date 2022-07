Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu a declarat, luni, la sediul partidului, despre o supraimpozitare a pensiilor militarilor, ca din punctul lui de vedere, sunt pensii ocupationale, nu pensii speciale. Vom vedea si in functie de decizile CCR ce solutie vom gasi, a spus liderul social-democrat, el precizand…

- Guvernul vrea sa propuna Comisiei Europene reluarea negocierilor pentru capitolul din PNRR care se refera la pensiile speciale. Oficialii romani vor sa clarifice la Bruxelles confuzia juridica dintre termenii "pensie speciala" și "pensie de serviciu".

- Bani tocați care ar putea merge catre saraci sau investiții, dar ce sa vezi pana și Guvernul apara pensiile speciale in ciuda faptului ca de la Comisia Europeana a sosit o scrisoare prin care sunt recomandate reforme in acest sens. In Romania sunt peste 200.000 de persoane care beneficiaza de așa-numitele…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, explica de ce pensiile militarilor nu sunt pensii speciale: „Militarii sunt in timpul activitații blocați in anumite activitați și legiuitorul a considerat ca la finalul carierei militarii beneficiaza de o pensie ocupați

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a declarat marti ca este in discutie supraimpozitarea pensiilor speciale, deoarece este „lipsit de orice logica” ca veniturile din pensie sa fie mai mari decat in timpul activitatii, adaugand ca in privinta pensiilor speciale parlamentare se va veni…

- Marcel Ciolacu a declarat ca pentru pensiile speciale ale parlamentarilor ar trebui sa dea explicații in primul rand cei care beneficiaza de astfel de privilegii, pentru ca el nu are așa ceva. Liderul social-democraților a mai spus ca va fi inițiat un nou proiect de lege pentru desființarea pensiilor…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu (PSD), a declarat, vineri, la Timisoara – unde a participat la un eveniment organizat de comunitatea evreiasca, ca proiectul privind anularea pensiilor speciale pentru parlamentari – declarat neconstitutional de Curtea Constitutionala – a fost depus de…

