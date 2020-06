Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, anunta ca parlamentarii partidului vor vota "o stare intermediara” care sa dureze 15 zile, nu 30 de zile, precizand ca doreste ca actul normativ sa stipuleze in mod expres faptul ca spitalele trebuie sa trateze bolnavii cu boli cronice.

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a vorbit, luni, despre prelungirea starii de alerta și despre faptul ca guvernul a venit cu nici o propunere pana acum."Guvernul nu a venit pana acum cu prelungirea starii de alerta. Citește și: Traian Basescu, despre relaxarea restricțiilor:…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni, referindu-se la hotararea privind prelungirea starii de alerta, ca parlamentarii social-democrati vor vota tot ce tine de sanatatea romanilor. "Vom aduce niste modificari (la Hotararea de Guvern privind prelungirea starii de alerta - n.r.).…

- Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri seara ca, in calitate de presedinte al Camerei Deputatilor, nu are la aceasta data nicio discutie institutionala pe tema prelungirii starii de alerta. "In acest moment, eu nu am nicio discutie institutionala in ceea ce priveste prelungirea…

- Opoziția nu dorește prelungirea starii de alerta. Președintele interimar PSD Marcel Ciolacu s-a aratat vehement impotriva continuarii starii de alerta, dupa data de 15 iunie. De asemenea, ALDE și PRO Romania au anunțat deja ca nu o vor vota in Parlament. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența,…

- Președintele interimar al PSD și al Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a avut o intalnire cu șeful DSU, Raed Arafat. In cadrul intalnirii, Ciolacu a spus ca ințelege nevoia prelungirii starii de alerta, dar nu va mai accepta in forma actuala și a impus o serie de condiții. In cazul in care Guvernul…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a vorbit, luni seara, al Romania TV, despre prelungirea starii de alerta și despre ceea ce face Guvernul Orban, care ar trebui sa plece de la Palatul Victoria."Domnul ministru a facut un anunț neserios. Nu anunți la TV. Guvernul trebuie sa intre…

- Marcel Ciolacu a criticat, luni, ideea lansata de ministrul Sanatații cu privire la prelungirea starii de alerta dupa 15 iunie. Președintele interimar al PSD a spus ca nu mai vrea „continuarea Klaustrofobiei cu amenzi, amenințari și restricții” ca model de guvernare a țarii.