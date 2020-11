Stiri pe aceeasi tema

- CARAS-SEVERIN – Deputatul carasean sustine ca nu a tradat nici PSD, nici Pro Romania, dimpotriva mereu a fost un sustinator al stangii unite! „Eu nu am plecat din PSD pentru ca mi-am propus sa tradez acest partid. Eu, impreuna cu o serie intreaga de persoane, am semnat o moțiune impotriva lui Liviu…

- Din cele 7 primarii caștigate de candidații PSD in Capitala in 2016 (șase primari de sectoare plus primarul general), PSD a mai pastrat la alegerile locale din 2020 un singur primar, edilul din sectorul 4. Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat ca greșelile PSD au inceput din 2017.Reporter:…

- Liderul social-democrat Marcel Ciolacu aduce in discuție situația romanilor care sufera de boli cronice. Și, adresandu-se pe un ton ferm premierului, cere ca aceștia sa se poata trata in unitați spitalicești. ”Politica nu se face in spitale, domnule Orban! Bolnavii cronici nu sunt cobaii guvernarii…

- "Politica nu se face in spitale, domnule Orban! Bolnavii cronici nu sunt cobaii guvernarii peneliste! Spitalele trebuie deschise pentru bolnavii cronici! Este inadmisibil ca, dupa atatea luni de zile, Guvernul Iohannis-Orban sa-si bata in continuare joc de bolnavii cronici si sa-i puna pe drumuri,…

- Marcel Ciolacu a reprosat Guvernului Orban ca a taiat „cu nesimtire 6 luni frunza la caini”, iar acum a iesit Monica Anisie „incapabila aceea de la Educatie” sa atunce toata vina pe autoritatile locale. Liderul PSD a adaugat ca elevii nu au culoare politica, ei vor sa faca scoala si nu trebuie sa fie…

- Astfel, liderul interimar al PSD a afirmat intr-o emisiune televizata ca nu il va numi nici pe Sorin Grindeanu și nici pe Vasile Dancu. „Amandoi colegii ar putea fi buni ca prim-miniștrii, dar in aceasta etapa, nici unul dintre cei doi nu va fi propunerea de premier din partea Partidului Social Democrat”,…

- "Voi reintra in politica, nu am lipsit la nicio campanie din ultimii 20 de ani si tot ce-mi doresc este sa redevenim echipa castigatoare de la PSD Timis. Am incredere in Alfred Simonis, in Eugen Dogariu, in Sebastian Raducanu, in Calin Dobra si in Voichita Lazureanu, care stiu ca va face o figura…

- Fostul premier PSD Sorin Grindeanu a anuntat ca va candia la congresul partidului pentru functia de prim-vicepresedinte, alaturi de Gabriela Firea, in echipa lui Marcel Ciolacu. ”Cred ca e momentul in care PSD are nevoie de toti”, afirma...