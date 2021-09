Stiri pe aceeasi tema

- Anuntul lui Liviu Dragnea privind crearea unui nou partid este "prea mult", a declarat joi presedintele PSD, Marcel Ciolacu. El amintește ca și alți foști președinți ai partidului - Mircea Geoana, Victor Ponta - au incercat același lucru.

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, considera ca intenția lui Liviu Dragnea, de a-și face un nou partid, vine din „frustrare”. „Ar fi al treilea președinte PSD care și-ar face partid ca și Mircea Geoana și-a facut un partid și Victor Ponta. Daca doi n-au reușit, incearca și al treilea, poate reușește.…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat la Radio Guerrilla ca a avut și are discuții cu toți foștii președinți ai PSD, mai puțin cu Liviu Dragnea. „N-am avut aceasta placere nici cat a fost inchis și nici dupa”, a spus Ciolacu. Referitor la faptul ca Liviu Dragnea ar putea sa-și faca…

- Liderul deputaților USR-PLUS, Ionuț Moșteanu, considera ca premierul Florin Cițu lanseaza fake news-uri și este mai rau decat Liviu Dragnea sau Victor Ponta. Moșteanu susține ca singura misiune a lui Florin Cițu este sa refaca o alianța intre PSD și PNL. ”Liviu Dragnea spunea ca USR PLUS vrea…

- "Pro România îsi continua drumul si ramâne o constructie politica solida", susține Victor Ponta, care a anunțat luni ca aceasta este strategia stabilita de Biroul Executiv National al partidului. În sondajul Avangarde prezentat de Marcel Ciolacu în ședința conducerii…

- ”A fost o discutie intre colegi ca ar exista aceasta posibilitate”, a spus Ciolacu dupa ce a fost intrebat daca s-a discutat in cadrul sedintei despre faptul ca Liviu Dragnea isi face propriul partid.Despre posiblitatea ca fostul lider al partidului sa rupa o parte din filialele PSD in care avea influenta…

- Codrin Ștefanescu, unul dintre apropiații fostului șef al PSD Liviu Dragnea, il sfatuieșie pe actualul președinte al partidului, Marcel Ciolacu, intr-un mesaj plin de subințelesuri, sa se duca la Dragnea sa ii ceara iertare in genunchi. Codrin Ștefanescu crede ca Marcel Ciolacu urmeaza sa fie schimbat…

- Ciolacu a spus ca nu a comunicat deloc cu fostul lider al PSD și, intrebat daca ii este frica de Dragnea in libertate, a raspuns ca nu. ”Eu bucur ca s-a luat o decizie corecta și ca a fost eliberat. In statulul partidului e prevazut ca, in momentul in care ești condamnat, automat nu mai ești membru…