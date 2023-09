Ciolacu, „surpriza” PSD la prezidențiale? „Nu știu ce voi face” Intrebat daca va fi candidatul PSD la alegerile prezidențiale din 2024, acesta a dat un raspuns evaziv. Nici da, nici nu, ci „nu știu”. „Provocarea pe care o am in acest moment este, in primul si primul rand, de a ma ridica la inaltimea asteptarilor pe care le au romanii de la mine in timp ce sunt prim-ministru”, a completat presedintele social-democratilor. „Pentru mine, ca presedinte al PSD, dar si pentru secretarul general Paul Stanescu cele mai importante alegeri sunt primele alegeri, cele europarlamentarele. Dupa aceea, partidul se va strange si va avea abordarea pentru alegerile locale”,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu, presedintele PSD, a declarat ca nu stie ce va face legat de o candidatura a sa la alegerile prezidentiale de anul viitor, subliniind ca provocarea pe care o are la acest moment este de a se ridica la nivelul asteptarilor romanilor din functia de premier. El a fost intrebat,…

- „Nu stiu ce voi face. Provocarea pe care o am in acest moment este, in primul si primul rand,, aceea de a ma ridica la inaltimea asteptarilor romanilor din functia de prim-ministru. Cele mai importante alegeri pentru mine, ca presedinte al PSD, dar si pentru secretarul general Paul Stanescu, intotdeauna…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, sambata, ca o vede pe sefa Parchetului European, Laura Codruta Kovesi, drept candidat la alegerile prezidentiale de anul viitor. De asemene, liderul UDMR a mai mentionat ca presedintele PSD, Marcel Ciolacu, ar trebui sa fie candidatul social democratilor…

- ”Haideti sa vorbim politic. USL s-a creat fiindca exista un dusman, acel dusman se numea Traian Basescu Eu nu am dusmani in politica. Eu am adversari si colegii mei la fel. Exclud un USL, asta incerc sa va explic, orice alianta, nu e nimic valabil, nu pot sa va confirm sau sa va infirm, daca ramane…

- Liderul PSD, a afirmat, luni seara, ca nu a decis in acest moment daca va candida la Presedintia Romaniei. „Nu mi-am facut niciun gand de a candida in acest moment la functia de presedinte al Romaniei. Sunt suficiente provocari, dupa cum bine stiti in acest scurt mandat de aproape trei luni de zile…

- Jocurile politice intre PSD și PNL privind cele patru randuri de alegeri de anul viitor au intrat in linie dreapta și deja cele doua partide au cam batut in cuie strategia din 2024. Alegerile locale și prezidențiale, in aceeași zi Potrivit informațiilor noastre, actualele prime trei partide parlamentare…

- Alegerile prezidențiale se apropie cu pași repezi, iar calculele sunt in toi. Inclusiv la casele de pariuri. Mircea Geoana, secretarul general adjunct al NATO, este favorit la casele de pariuri in ce privește caștigarea alegerilor prezidențiale. Casele de pariuri ofera o cota de 2,50 ca Geoana sa castige…

- Candidatul surpriza la alegerile prezidentiale din Guatemala, Bernardo Arevalo, care a fost tinta unor tentative de excludere in timpul campaniei electorale, a castigat cel de-al doilea tur de scrutin, duminica, pe baza promisiunii de a pune capat coruptiei, relateaza AFP preluat de news.ro"Avem…