Stiri pe aceeasi tema

- Victor Ponta a fost intrebat ce iși dorește: sa redevina prim-ministru, sa redevina președintele PSD sau/și președintele Romaniei? Iata ce a raspuns liderul Pro Romania. "Imi doresc sa candidez in 2024 la funcția de președinte al Romaniei. Și pana atunci vreau sa fiu liderul Pro Romania. Și vreau sa…

- Scandal in PSD, seful formatiunii, Marcel Ciolacu, fiind contestat din ce in ce mai des de mai multi lideri, inainte de congresul patidului, susțin surse din conducerea social-democratilor pentru antena3.ro. In PSD s-au acumulat nemultumiri, in contextul in care se vorbeste de organizarea unui congres…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca a renunțat la masca de protecție luni, în timpul audierii premierului Ludovic Orban în plenul Camerei Deputaților, pentru ca are deviatie de sept. El spune ca ar fi depistat aceasta afecțiune "cu ocazia leșinului" din conferința de presa…

- Proprietarii de restaurante, terase, locuri de joaca sau cazinouri care se simt discriminați fata de alti antreprenori care si-au putut redeschide afacerile dupa incetarea starii de urgenta pot ataca in instanta Hotararea de Guvern emisa, luni, prin care se instituie starea de alerta. Chiar daca Legea…

- Liderul PSD și președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, reacționeaza dupa ce Klaus Iohannis l-a acuzat ca are ințelegeri cu premierul ungar Viktor Orban, iar, in timp ce autoritatile se lupta cu pandemia, PSD se lupta in birourile din Parlament sa dea Ardealul ungurilor. Ieșirea de astazi a…

- Ministrul sanatații, Nelu Tataru, a declarat, la Digi24, ca, in Romania, va fi recoltata plasma de la pacienții vindecați de Covid-19 pentru a fi transferata altor persoane, aflate in stare critica. Tataru a precizat a spus ca Romania a primit o donație de trei aparate de plasmafereza, iar in prezent…

- Liderii PSD, ALDE, Pro Romania, UDMR și cel al minoritaților naționale i-au trimis premierului Ludovic Orban o scrisoare in care ii cer sa stabileasca un cadru de dialog institutionalizat cu partidele din Parlament. Calin Popescu Tariceanu, Victor Ponta, Marcel Ciolacu, Kelemen Hunor și Varujan Pambuccian…

- PSD este al treilea dintre partidele de opoziție care anunța ca nu ar mai vota prelungirea starii de urgența in orice condiții. Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a argumentat deja decizia de a nu vota prelungirea starii de urgența. Victor Ponta a anunțat și el ca va lua o decizie finala, cu privire…