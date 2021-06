Ciolacu: Suntem pregătiţi să preluăm o eventuală guvernare Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, vineri, la Timisoara, ca social-democratii sunt pregatiti sa preia o eventuala guvernare, iar pentru succesul motiunii de cenzura exista deja negocieri inclusiv cu mai multi parlamentari ''angrenati in arcul guvernamental''.



"Negociem deja cu mai multi parlamentari angrenati in arcul guvernamental si cu alta formatiune care este in acest moment, la fel ca si PSD, in opozitie, avem o negociere pe textul motiunii, dar si cu grupul minoritatilor si cu colegi neafiliati. In acest moment, este pentru prima oara cand o motiune… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

