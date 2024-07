Stiri pe aceeasi tema

- In urma valului prelungit de canicula, sistemul energetic se confrunta cu suprasolicitare, ducand la apariția penei de curent și la creșterea facturilor la energie. Daniela Daraban, președintele Federației Asociațiilor Companiilor de Utilitați din Energie (ACUE), prezenta la comandamentul de energie…

- Romania iși propune sa extinda zona sa de influența energetica și in Republica Moldova. Intreprinderea de stat „Rețele Electrice de Distribuție Nord” (RED Nord), cu aproape jumatate de milion de consumatori, ar putea fi cumparata de Romania. Anunțul a fost facut de prim-ministrul Romaniei, Marcel Ciolacu,…

- Consiliul editorial al prestigiosului cotidian american The New York Times i-a cerut, vineri, presedintelui Joe Biden sa se retraga din cursa pentru Casa Alba, dupa dezbaterea sa dezastruoasa cu Donald Trump din ziua precedenta, noteaza news,ro.

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat miercuri, 22 mai, ca Romania nu va trimite soldați pe frontul din Ucraina și „cu asta s-a terminat” orice discuție pe acest subiect și a precizat ca daca Romania va ceda in final un sistem Patriot țarii conduse de Zelenski, atunci „trebuie sa primeasca altceva”.„Romania…

- „Domnia sa a spus ca este o solicitare care va fi analizata in CSAT. Romania este tara de granita a Ucrainei. Ca atare, in momentul de fata, sigur, avem patru sisteme PATRIOT si in functie de evolutia situatiei operative si in functie de ceea ce ar putea sa se primeasca in schimbul unei asemenea capabilitati,…

- Președintele USR, Catalin Drula, a adresat marți o solicitare catre premierul Marcel Ciolacu, cerand prezentarea „de indata” a unui plan de reducere a cheltuielilor. Acest demers vine in contextul in care Drula evidențiaza ca Romania se confrunta cu o situație delicata, nefiind sustenabila funcționarea…

- Fostul presedinte Traian Basescu afirma ca liderii celor doua mari partide din Romania, Marcel Ciolacu si Nicolae Ciuca, nu se pot compara ”ca si calibru” cu unii dintre predecesorii lor. ”E o clasa politica incompetenta. Hai s-o luam simplu! Ciolacu e presedintele PSD. Comparati-l cu Nastase, ca si…

- Președintele USR, Catalin Drula, i-a provocat, miercuri seara, pe Nicolae Ciuca și Marcel Ciolacu la o dezbatere, pentru a discuta despre faptul ca Romania are cea mai mare inflație din Europa. Catalin Drula a precizat la postul B1 TV , ca vrea sa sa se intalneasca cu oamenii de afaceri din fiecare…