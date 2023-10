Premierul Marcel Ciolacu afirma ca, in opinia sa, pana la finalul lunii noiembrie, noua lege a pensiilor va fi trecuta prin Parlament. ”Pe urma, ea va urma sa fie pusa in aplicare de la 1 ianuarie”, adauga el, aratand ca, de la 1 ianuarie, toate pensiile vor fi marite cu 13,8%. ”Inchiderea inechitatilor – acest principiu cred ca e un principiu de baza. In primul si in primul rand vor creste pensiile mici”, explica premierul. Ciolacu a fost intrebat, sambata, la Targul Indagra, despre pensii. ”La anul, conform legii, vom avea o indexare de 13,8%. Este indicele de inflatie pe anul trecut. Stiti…