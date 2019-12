Stiri pe aceeasi tema

- "Cum o vor desfinta? Traim intr-o tara democratica, exist niste regului democratice. Am vazut cu totii cu a functionat Romania fara sectia speciala... Au fost niste abuzuri recunoscute inclusiv de Comisia de la Venetia. Nu sunt de acord cu desfiintarea, dar nu cred ca eu sau PSD contam foarte mult in…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, si-a exprimat nemultumirea cu privire la desfiintarea Sectiei speciale pentru infractiunile in justitie, intrebandu-se cum va fi aceasta desfiintata, in conditiile in care „traim intr-o tara democratica, exista niste reguli democratice”.

- Intrebat daca exista posibilitatea unei schimbari de atitudine din partea PSD si a noii sale conduceri interimare in privinta desfiintarii Sectiei Speciale, Marcel Ciolacu a raspuns: „Intai as vrea sa vad foarte clar de la Consiliul Superior al Magistraturii, de la judecatori, de la procurori ce parere…

- Presedintele interimar al Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, a declarat, miercuri, ca, in cazul in care opinia asociatiilor din Justitie va fi in favoarea desfiintarii Sectiei speciale de investigare a magistratilor, presupune ca si "PSD va vota in consecinta"."Intai as vrea sa vad…

- Presedintele de sedinta, Carmen Mihalcescu, a anuntat miercuri ca 14 proiecte au termenul de dezbatere depasit si se considera adoptate. Proiectul privind desfiintarea Sectiei speciale de investigare a magistratilor a fost initiat de mai multi parlamentari USR. Proiectele adoptate tacit de…

- "Nu poți sa fi mulțumit de ce s-a intamplat la PSD. Pot sa spun ca sunt dezamagit, dar nu luați vis a vis de scor neaparat. Am sa spun in urmatoarele zile (intrebat fața de cine e dezamagit – n.r.). O dezamagire pe care o am și am sa o spun in mod public. Știți ca spunea la un moment dat in Parlament,…

- Deputatii UDMR si ProRomania din Comisia Juridica au plecat exact inainte de votul pentru desfiintarea Sectiei Speciale pentru magistrati, ghiuleaua PSD impotriva procurorilor. Absenta lor a inclinat decisiv balanta in favoarea PSD, partidul care continua razboiul cu Justitia, chiar daca a pierdut puterea.…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a sustinut vineri, 18 octombrie a.c., la Bruxelles, Regatul Belgiei, declaratii de presa, inaintea participarii la reuniunea Consiliului European. Va prezentam in continuare transcrierea declaratiilor de presa: Jurnalist: Buna dimineata, domnule Presedinte! Presedintele…