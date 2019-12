Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, spune ca este mandru ca a participat la Revolutia din 1989, precizand ca nu a cerut statului roman niciun ban pentru ca este revolutionar. ”Nu imi faceti o vina pentru ca nu am murit sau pentru ca nu am stat in casa de Revolutie”, a spus Ciolacu.Ciolacu a…

- Președintele PSD Vaslui Dumitru Buzatu a declarat luni, la Antena 3, ca preluarea șefiei PSD pe o perioada interimara de catre Marcel Ciolacu poate fi descrisa ca "o lovitura de partid", scrie Mediafax. Social-democratul a explicat ca acest lucru nu are aprobarea unei structuri decizionale și, astfel,…

- Presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat ca preluarea sefiei PSD pe o perioada interimara de catre Marcel Ciolacu poate fi descrisa ca "o lovitura de partid". Social-democratul a explicat ca acest lucru nu are aprobarea unei structuri decizionale si astfel incalca statutul partidului.

- „PSD are nevoie de un nou inceput”. Este concluzia trasa de președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, in urma infrangerii suferite de social-democrați la alegerile prezidențiale. Luni dimineața, președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a transmis un mesaj clar dupa pierderea alegerilor…

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, a declarat, joi, cu ocazia mitingului electoral USR - PLUS din capitala, ca mobilizarea oamenilor va face diferenta la alegerile prezidentiale de duminica, el subliniind ca Dan Barna trebuie sa ajunga in turul al doilea al scrutinului pentru postul de la Palatul Cotroceni.…

- Secventa a fost susrprinsa de reporterii Recorder.ro, care l-au urmat pe Dan Barna in campania electorala. Insotit de echipa de campanie, liderul USR vorbea cu mai multi batrani intr-un parc bucurestean. La un moment dat, unui batran is-a facut rau si a fost la un pas sa se prabuseasca de pe banca,…

- Cabinetul propus de premierul desemnat, presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, va putea sa-si preia prerogativele numai prin mobilizarea la vot a noii majoritati, a declarat la Buzau presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu. Acesta sustine ca l-a bucurat o singura nominalizare…

- Președintele PSD, Viorica Dancila, a declarat vineri, ca știa de intrevederea unor lideri social-democrați in biroul președintelui Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, dar ca spera ca in partid sa nu apara ”o noua mișcare pucista”, potrivit Mediafax.”Am avut ședința de guvern. Mi s-a spus…