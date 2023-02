Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a declarat miercuri ca social democratii lucreaza la un nou program de guvernare, care va fi supus aprobarii in coalitie. Liderul social-democrat a precizat ca PSD nu vrea sa introduca noi taxe, ci doreste un mediu de afaceri egal pentru toata lumea. Ciolacu a vorbit…

- A inceput noua sesiune parlamentara din acest an și au inceput și primele atacuri la nivel inalt in cadrul Coaliției. Deși PSD susține ca trebuie sa fie refacut programul de guvernare și ca de anul viitor sa fie impusa taxa de solidaritate de 1%, PNL nu este de acord ca regulile sa fie schimbate in…

- Paul Stanescu, secretarul general al PSD, crede ca rotația guvernamentala trebuie sa asigure in continuare o administrare eficienta. „In anul 2022, unul plin de provocari la nivel național și regional, coaliția de guvernare PSD-PNL-UDMR-minoritați, a demonstrat ca este o construcție care poate trece…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni ca isi doreste foarte mult ca Mihai Tudose sa intre in Guvern in luna mai cand portofoliul de premier va fi preluat de social-democrati si va avea loc rotativa la guvernare. Intrebat daca vine in Guvern la rotativa Mihai Tudose, Ciolacu a spus: „Eu imi…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, vineri, la Zalau, ca „a fost cea mai corecta decizie” intrarea social-democraților la guvernare și a criticat guvernul anterior, spunand ca „a fost o guvernare dezastruoasa timp de doi ani acea guvernare de dreapta din Romania”. Liderul PSD a spus, de asemenea,…

- Președintele UDMR susține ca a discutat cu Nicolae Ciuca și Marcel Ciolacu și nu exista „nicio intenție de a cauta o alta soluție guvernamentala”. Kelemen Hunor a precizat ca actuala coaliție va rezista pana in 2024, existand șanse „sa fie o coaliție pe termen lung”.

- „Tot ceea ce s-a intamplat esențial in Romania - aderarea la UE și NATO, a fost cu Partidul Social Democrat la guvernare. Astazi vom scapa și de MCV, tot cu PSD, cu legile trecute prin Parlamentul Romaniei, unde majoritatea o asigura social-democrații. Sunt ferm convins ca vom adera și la Spațiul Schengen,…

- Marcel Ciolacu a precizat ca social-democratii nu ai intrat la guvernare nici pentru PNL, nici UDMR, nici pentru presedintele Klaus Iohannis si nici macar pentru PSD, ci pentru Romania si pentru romani. „Nu am intrat la guvernare nici pentru PNL, nici pentru UDMR, nici pentru presedintele Iohannis si…