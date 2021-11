Marcel Ciolacu susține ca nici el și niciun social-democrat nu a negociat cu președintele Klaus Iohannis formarea Guvernului, discutiile având loc doar între partide. El spune, de asemenea, ca PSD, spre deosebire de PNL, nu are niciun "parteneriat" cu șeful statului.



"Nu am negociat cu presedintele României absolut deloc, absolut nimic. Nu am avut nicio discutie pâna ne-am creionat (n.r. Guvernul) (...) Nu am avut nicio negociere eu personal si nu cred ca vreun coleg de-al meu a avut. Mai trebuia sa vorbesc eu cu presedintele ca sa vedem ca în…