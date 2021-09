Stiri pe aceeasi tema

- PSD va depune motiune de cenzura in cazul in care Curtea Constitutionala o va respinge pe cea a USR PLUS si AUR, iar aceasta se va referi la toate partidele care au facut parte din coalitia de guvernare, anunța Agerpres. "Categoric, vom depune motiune de cenzura si exista o decizie clara,…

- Curtea Constitutionala a Romaniei este asteptata, joi, sa anunte termenul la care urmeaza sa fie dezbatuta sesizarea premierului Florin Citu cu privire la existenta unui conflict juridic dintre Parlament si Guvern pe tema motiunii de cenzura a USR PLUS si AUR. Partile implicate au avut termen pana miercuri…

- Curtea Constitutionala a Romaniei ar putea anunta termenul la care urmeaza sa fie dezbatuta sesizarea premierului Florin Citu cu privire la existenta unui conflict juridic dintre Parlament si Guvern pe tema motiunii de cenzura a USR PLUS si AUR, dupa ce partile implicate au primit termen pana miercuri…

- Premierul Florin Citu a depus la Curtea Constitutionala o sesizare cu privire la existenta unui conflict juridic de natura constitutionala dintre Parlament si Guvern pe tema motiunii de cenzura a USR PLUS si AUR, in care se invoca o conduita "neconstitutionala, deopotriva neloiala si abuziva, fata…

- ​Miniștrii USR-PLUS nu se grabesc sa demisioneze din Guvern. Deși Dan Barna a anunțat vineri seara ca la începutul saptamânii acestea vor fi depuse, liderii partidului susțin ca decizia se va lua în cursul zilei de luni. „O decizie se va lua în cursul zilei de astazi”,…

- Miniștrii USR-PLUS își vor depune demisiile din Guvern saptamâna viitoare, a declarat vineri Dan Barna, la scurt timp dupa ce partidul sau a depus moțiunea de cenzura prin care spera sa-l dea afara pe Florin Cîțu din Palatul Victoria. „Nu s-a discutat despre revocare…

- Florin Cițu e CONVINS ca ramane premier și daca trece moțiunea de cenzura. Premierul cere demisia de onoare miniștrilor USR Florin Cițu e CONVINS ca ramane premier și daca trece moțiunea de cenzura. Premierul cere demisia de onoare miniștrilor USR Premierul Florin Cițu e convins ca va ramane in fruntea…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat duminica seara, la Romania TV, ca social-democratii vor depune o motiune de cenzura la adresa Guvernului Cițu la inceputul noii sesiuni parlamentare, mai precis dupa congresele PNL si USR PLUS care vor avea loc in septembrie. „O sa discut cu colegii mei.…