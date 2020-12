Stiri pe aceeasi tema

- PSD cere CNA sa emita o decizie de indrumare catre radiodifuzori prin care intervențiile președintelui Iohannis la organismele de radiodifuziune din timpul campaniei electorale sa fie calculate corespunzator in cadrul timpului de emisie acordat Partidului Național Liberal. La Palatul Cotroceni,…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a reacționat dur, marți, dupa ce președintele Klaus Iohannis a indicat PSD ca fiind vinovatul moral pentru incendiul de la spitalul din Piatra Neamț in urma caruia au murit 10 persoane. „ Iohannis , te cațeri pe cadavre fara rușine pentru a ține la putere guvernul MORȚII!…

- "In afara de acesta criza sanitara mondiala, cu accente din ce in ce mai drastice si mai dezastruoase in ceea ce priveste Romania, si parca nu era suficient acest ghinion, avem ghinionul sa avem cel mai corupt si incompentent Guvern postdecembrist. Va fi o perioada complicata", a declarat Marcel…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu susține ca Ludovic Orban l-a chemat pe Klaus Iohannis la ședința de Guvern de joi „sa prezideze eșecul guvernarii PNL, ca sa salveze aparențele”.Președintele PSD Marcel Ciolacu a reacționat joi seara pe Facebook dupa ce președintele Klaus Iohannis a participat…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu l-a atacat luni pe președintele Romaniei, Klaus Iohannis, acuzandu-l de dubla masura. Reacția vine in contextul in care președintele Iohannis susține organizarea alegerilor parlamentare, in contextul in care ministrul Educației a anunțat suspendarea cursurilor in București…

- Pentru a depași criza sanitara, „e nevoie de conlucrarea forțelor politice” Liderul PSD - Marcel Ciolacu România trebuie sa se pregatesca cu toate fortele pentru a evita o catastrofa medicala - apreciaza pe o retea de socializare liderul PSD, Marcel Ciolacu. El face un apel catre toate…

- „Prin ceea ce spun contribui la o mai buna informare”, a declarat Klaus Iohannis, in conferința de presa de la Cotroceni. Președintele a fost intrebat de jurnalista Alina Manolache, corespondentul Libertatea la Cotroceni, despre cum scade increderea oamenilor in politicieni și in sistemele democratice,…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, ii propune o noua funcție Gabrielei Firea, dupa ce aceasta a pierdut fotoliul de primar odata cu alegerile locale ce s-au desfașurat ieri in Romania. Liderul social-democraților a declarat, de asemenea, ca nu a vorbit cu fostul primar general dupa aflarea rezultatelor,…