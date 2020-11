Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri ca nu ar fi rau ca pentru prima data social-democratii sa propuna pentru functia de premier, daca vor castiga alegerile parlamentare, o alta persoana decat presedintele partidului.



"Sunt foarte multi colegi care se incadreaza in profilul de a fi primul ministru dupa 6 decembrie. Nu am luat o decizie in interiorul partidului. Nu are rost sa facem speculatii. Nu cred ca asta ii intereseaza acum pe romani. (...) Eu am o viziune un pic diferita. De cand am ajuns presedintele partidului, am spus ca eu nu cred in tatuci si ca nu trebuie…