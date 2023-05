Stiri pe aceeasi tema

- „Noi am avea cam in 5 ani sa intram la OCDE. Ati vazut ca am facut si o comisie parlamentara. Am si decis in interiorul coalitie ca domnul Nicolae Ciuca, dupa ce nu va mai fi premier, sa fie presedintele acestei Comisii „Comisia speciala comuna a Camerei Deputatilor si Senatului pentru sprijinirea procesului…

- Aderarea Romaniei la OCDE este nu doar un obiectiv prin care ne propunem sa indeplinim anumite standarde, ci si un obiectiv politic pe care trebuie sa si-l asume toate fortele politice, a declarat prim-ministrul Nicolae Ciuca. Seful Executivului a participat, miercuri, la evenimentul de lansare a proiectului…

- Plenul comun al Parlamentului a aprobat, marți, constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru sprijinirea procesului de aderare a Romaniei la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OCDE). Deputatul social-democrat buzoian Andi Cristea a fost desemnat…

Ministerul Afacerilor Externe saluta constituirea Comisiei parlamentare speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru sprijinirea procesului de aderare a Romaniei la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OCDE)

- Buzoianul Andi Cristea a fost ales, astazi, vicepreședinte al Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru sprijinirea procesului de aderare a Romaniei la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OCDE). Anunțul a fost facut pe Facebook de catre deputatul buzoian: Dragi…

- Se schimba polurile puterii in coaliție. Marcel Ciolacu - președintele Camerei Deputaților va fi premier.Nicolae Ciuca, in schimb, ar urma sa fie președintele Senatului.Noua structura a GuvernuluiPortofoliu nou: Ministerul Afacerilor EuropeneMinisterul Fondurilor Europene trece de la PNL, la PSDMinisterul…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, reafirma ca isi doreste ca si dupa 2024 sa poata functiona actuala coalitie de guvernare, sugerand ca PSD ar putea chiar forma o alianta cu liberalii. Mai mult, Ciolacu nu exclude posibilitatea de a candida la presedintia Romaniei, in tandem cu Nicolae Ciuca in functia…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a precizat, duminica, la Prima News, ca rotația premierilor va avea loc fara a deranja funcționarea guvernului, intr-un termen „foarte scurt”, care s-ar putea realiza pana la 1 iunie 2023, informeaza News.ro . „Nu am zis o zi – 25 mai (n.r. – privind rotatia premierilor).…