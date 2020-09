Președintele PSD Marcel Ciolacu a avertizat, vineri, ca anuntul ministrului de Finante despre revenirea economica a Romaniei reprezinta in realitate o crestere a taxelor si impozitelor de anul viitor. Liderul social-democraților a mai precizat ca „Guvernul Orban ne anunța ca austeritatea inceputa in acest an prin sutele de mii de locuri de munca pierdute pentru economie […]