- Liderul PSD Marcel Ciolacu reconfirma ca formațiunea sa va vota, marți, in Parlament, in favoarea creșterii pensiilor cu 40%. Un amendament in acest sens a fost adoptat, saptamana trecuta, in comisiile parlamentare de buget, dominate de social-democrați.

- Majorarea pensiilor cu 14% implica un efort bugetar de 3,6 miliarde de lei in anul 2020 si, respectiv, 10,92 miliarde de lei in anul 2021, spun oficialii Consiliului Fiscal. "Majorarea cheltuielilor bugetare cu pensiile nu poate face abstractie de situatia BGC (bugetul general consolidat -…

- Liderul deputaților PSD, Alfred Simonis, a sugerat luni ca pesedistul Catalin Radulescu ”Mitraliera” a lipsit de la dezbaterea moțiunii de cenzura depusa de partidul sau fiind convis de PNL sa faca acest lucru. ”Radulescu mi-a spus mie ca a fost contactat de PNL ca sa lipseasca de la moțiune. Sa explice…

- Motiunea de cenzura impotriva Guvernului Orban va fi dezbatuta si votata luni in Parlament. Motiunea, intitulata „Guvernul PNL de la pandemie la pande-mita generalizata”, are 205 de semnaturi de la parlamentari și a fost citita saptamana trecuta, joi, in plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului.…

- Liderul interimar la PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri ca nu exista nicio sansa ca motiunea de cenzura sa nu fie votata pana la data de 27 septembrie, zi in care au loc alegerile locale. El a adaugat ca in Constitutie nu scrie ca o motiune de cenzura depusa in sesiune extraordinara nu poate…

- Marcel Ciolacu este sigur ca Ludovic Orban va pica, in premiera, și a doua moțiune de cenzura! PSD spune ca are deja 202 voturi din cele 233 necesare. ALDE și Pro Romania vor asigura și ele voturile, iar Ciolacu crede ca și USR va pune umarul la debarcarea lui Orban.Liderul interimar al social-democraților…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a reacționat la anunțul facut de Victor Ponta privind alianța cu Robert Negoița pentru alegerile locale din București, el acuzându-l pe Ponta ca a ”tradat valorile social-democrate” și a ales ”sa faca jocul PNL și al președintelui Iohannis”.Ciolacu…

- CERERI SI SOLUTII… Trei mai organizatii de pensionari au cerut, marti, Guvernului sa respecte legislatia in vigoare, care prevede majorarea pensiilor cu 40% de la 1 septembrie si au avertizat ca, in caz contrar, vor actiona Executivul in instanta si vor organiza mitinguri de protest. Doua dintre solutiile…