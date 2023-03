Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat astazi, intr-o conferinta de presa, ca spera “din tot sufletul” ca jalonul din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) cu privire la pensiile speciale sa fie indeplinit in timp util, conform Agerpres. El a a fost intrebat daca este adevarat ca reprezentantii…

- Coaliția de guvernare a trimis pe ultima suta de metri in Senat amendamentele pentru modificarea proiectului de lege privind pensiile speciale. Termenul limita pentru adoptarea in Senat este miercuri, altfel Romania risca sa nu respecte termenele asumate in PNRR, susțin surse din PSD și PNL. Sub semnatura…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat joi, intrebat la Parlament despre reforma pensiilor speciale, ca „Romania nu va pierde niciun euro” din PNRR, dupa o serie de declarații din ultimele zile in care atat acesta cat și ministrul Fondurilor Europene au dat de ințeles ca ar putea renunța la reforma…

- Presedintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri ca in cazul in care vor fi aplicate ad litteram angajamentele Romaniei din Planul National de Redresare si Rezilienta, vor fi “depopulate” Ministerul Apararii, cel de Interne, dar si justitia, transmite Agerpres.

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a vorbit miercuri despre pensiile speciale. El a afirmat ca daca ar fi aplicate ad litteram regulile din Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR), ar fi depopulate Ministerul Apararii, cel de Interne, dar si justitia.

- Exista anumite sincope in aplicarea PNRR, declara la RFI eurodeputatul PSD Victor Negrescu. El vorbește despre restanțele Romaniei legate de a doua tranșa din Planul Național de Redresare și Reziliența. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Incasarea celei de-a doua transe din Planul National de Redresare si Rezilienta nu s-a amanat, aceasta fiind inca in stadiul de evaluare la nivelul Comisiei Europene, informeaza CE. Totodata, reprezentantii Comisiei precizeaza ca reforma pensiilor speciale (jalon 215) nu este cuprinsa in cea de-a doua…

- Senatul a prelungit, luni, in plen, termenul pentru adoptarea proiectului de lege al Guvernului privind reducerea cheltuielilor cu pensiile de serviciu, de la 45 la 60 de zile.S-au inregistrat 70 de voturi "pentru", 22 "impotriva" si o abtinere.Liderul senatorilor USR, Radu Mihail, a afirmat ca prelungirea…