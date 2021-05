Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu a declarat duminica, la Antena 3, ca nu a vazut PNRR-ul, ci doar anumite obiective si finantari din acesta. „Am vazut anumite obiective din el, anumite finantari, nu stim care sunt granturi, care sunt imprumuturi. De maine specialistii PSD se vor deplasa la Ministerul Fondurilor…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat faptul ca specialiștii PSD vor merge, de luni, la sediul Ministerului Fondurilor Europene pentru a analiza Programul Național de Reziliența și Redresare. ”Nu am vazut PNRR. Am vazut anumite obiective, anumite finanțari din el, nu știm care sunt granturi,…

- PSD a cerut joi, la întâlnirea cu premierul Florin Cîțu, eliminarea avizului de la Ministerul Fondurilor Europene pentru proiectele introduse în Planul Național de Redresare și Reziliența. Europarlamentarul PSD, Victor Negrescu susține ca avizul complicacaplicarea reformelor…

- Intrebat despre discuția și intalnirea pe tema PNRR dintre premierul Florin Cițu și șeful principalului partid de Opoziție, Marcel Ciolacu, Ludovic Orban nu a dat un raspuns clar, spunand ca asta e o discuție a premierului cu președintele PSD. Vom vedea”.In același timp, șeful liberalilor a criticat…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a vorbit cu Frans Timmermans, vicepreședintele Comisiei Europene, despre PNRR. Ciolacu acuza partidele de guvernare din Romania ca nu au convins oficialii europeni de faptul ca sunt in stare sa puna in practica proiectul propus. Citește și: Lovitura pentru…

- Comunicat de presa| Beniamin Todosiu: Planul Național de Redresare și Reziliența, propus de ministrul USR PLUS, Cristian Ghinea, este cel mai complex program de reforma creionat in Romania dupa ‘89 Planul Național de Redresare și Reziliența, propus de catre ministrul USR PLUS, Cristian Ghinea, a fost…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, reitereaza ca Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR), in baza caruia Romania poate accesa circa 30 de miliarde de euro de la Uniunea Europeana, trebuie discutat cu principalii actori sociali și cu responsabilii de la nivel local. El spune ca oficialii susțin demersurile…

