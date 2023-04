Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor pregateste propuneri de masuri privind reducerea cheltuielilor bugetare neesentiale cu 20 de miliarde de lei in acest an, in contextul unor venituri la buget usor sub asteptari in primul trimestru al acestui an, a transmis pentru Profit.ro ministrul Finantelor, Adrian Caciu.Ministrul…

- Coalitia PSD-PNL-UDMR a decis marti, 4 aprilie, reducerea cheltuielilor bugetare cu 20 de miliarde de lei, dar fara a taia de la investitii, au afirmat surse politice pentru Libertatea.Totodata, s-a convenit și scaderea numarului de membri din consiliile de administrație, precum și reducerea valorii…

- Coaliția se afla in ședința la aceasta ora și a decis reducerea cheltuielilor bugetare. In cadrul reuniunii se discuta despre problema RCA, dar și legile educației. „Se reduc cheltuieli bugetare cu 20 de miliarde, fara a taia de la investitii”, potrivit unor surse participante la sedinta coalitiei,…

- Ministrul Finantelor a facut in sedinta coalitiei o prezentare a situatiei economice, aratand ca exista o colectare mai mica la bugerul de stat, sub tinta asumata de ANAF. Astfel, din luna septembrie, suma care a a ramas necolectata a fost de 5 miliarde de lei. Coalitia a decis reducerea cheltuielilor…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, spune ca reforma prevazuta in Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) va fi facuta „asa cum este prevazuta” și ca cheltuielile din PIB cu pensiile de serviciu vor fi reduse conform prevederilor din PNRR.

- Zero taxe pe salariul minim și reducerea cheltuielilor publice sunt cele doua linii pe care parlamentarii USR le vor urmarii in actuala sesiune parlamentara. "Lupta pe care USR o va duce in Parlament in actuala sesiune parlamentara se concentreaza pe 2 masuri: reducerea cheltuielilor statului –pensiile…