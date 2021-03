Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE „Suntem in opozitie. Vom incerca sa creem majoritate. De data aceasta vom depune motiunea la Senat”, a afirmat liderul PSD, care a mai spus ca este foarte posibil sa mai fie depuse si alte motiuni simple. STIREA INITIALA ”Am luat hotararea sa depune saptamana asta, la Senat, motiunea impotriva…

- Marcel Ciolacu, presedintele PSD, cere Guvernului sa vina in Parlament cu Planul National de Redresasre si Rezilienta, pentru a se putea analiza transparent unde se vor duce banii europeni prevazuti in acest plan. Citu, in schimb, acuza PSD de santaj pentru ca ameninta sa nu voteze suplimentarea…

- Ieri, presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat ca este drept ca in sistemul public pensia sa nu poata fi cumulata cu salariul. „Consider ca este un lucru drept. Nu cred ca este normal ca un om, cu atat mai mult daca a fost politist, de exemplu, in Politiile locale vedem foarte multi angajati care…

- Ludovic Orban a precizat ca va fi mentinuta gratuitatea transportului pentru studenti, insa doar pe ruta dintre localitatea de domiciliu si cea in care isi efectueaza studiile. Liderul PNL a adaugat ca studentii vor beneficia in continuare de reducerea cuantumului calatoriilor. "Am vazut ca…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, a vorbit luni, intr-o conferința de presa la Parlament, despre punctul de pensie și bursele elevilor. Liderul PNL a spus ca punctul de pensie va creste doar in 2022, la 1 ianuarie, fiind de parere ca sistemul de crestere a punctului de pensie in vara…

- Mii de angajați vor primi o lovitura dura din partea Guvernului, daca nu vor prelungi o serie de servicii gratuite valabile pana la data de 31 martie 2021. Aceste beneficii ii vizeaza in mod direct pe angajații cu copii sau pe viitorii parinți. Citește mai multe AICI și vezi ce se intampla…

- Guvernul a aprobat miercuri un proiect de hotarare care prevede indexarea salariului minim brut pe tara garantat in plata la 2.300 lei, incepand cu 1 ianuarie 2021, ceea ce inseamna o crestere de 3% comparativ cu luna decembrie a anului trecut, a precizat premierul Florin Citu. Seful Executivului…

- Marcel Ciolacu a criticat aspru propunerea liberalilor cu privire la ocuparea funcției de viitor premier al Guvernului de catre Florin Cițu. Liderul PSD insista asupra faptului ca PNL nu a ințeles mesajul trimis de romani prin votul lor, astfel ca PSD nu va vota in Parlament aceasta propunere. Liderul…