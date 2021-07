Ciolacu: Simulacrul alegerilor de la PNL Timiş este imaginea perfectă a acestui partid Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, afirma sambata ca alegerile de la PNL Timis sunt un "simulacru", "imaginea perfecta" a acestui partid, care a lasat Romania neguvernata, "doar pentru a-si cara ei pumni in cap in disputele lor interne".



"Voi sunteti urmasii Bratienilor?! Niste circari si martafoi cu comportament de tip interlop?! Iohannis a cules ce a semanat: PNL - partidul sau a ajuns sa faca alegeri cu politia la usa!!! Simulacrul alegerilor de la PNL Timis este imaginea perfecta a acestui partid de terchea-berchea si mate-fripte cu foamea-n gat care au lasat Romania neguvernata,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

